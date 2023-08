Furti a Valle del Serchio: Ronde Notturne per Contrastarli?

Nuova ondata di furti amche a Barga. Un tentativo è avvenuto sabato notte in via Mozza, di nuovo presa di mira dai ladri. Per fortuna l’allarme ha messo in fuga i malintenzionati. In quelle ore in Nebbianella era stata rubata anche una Peugeot del 2008 che il proprietario, appassionato, aveva completamente restaurato. Fortuna ha voluto che, grazie anche alle ricerche effettuate dai Carabinieri di Barga, l’auto è stata ritrovata ieri, con la collaborazione anche della Questura di Lucca, a Santa Maria del Giudice. Quasi sicuramente è stata utilizzata dalla banda impegnata in questi furti per allontanarsi dalla zona.

Nella stessa notte due furti sono avvenuti anche in Garfagnana, in due abitazioni in località Paradiso a Castiglione di Garfagnana. Nei giorni scorsi era stata presa di mira anche Fornaci, in particolare via Galimberti.

Il perdurare dei furti sta esasperando i residenti e si comincia a parlare di organizzare ronde notturne.