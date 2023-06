Fuori dal Carmine, ricorso al Tar: commercianti sul piede di guerra

Lucca, 2 giugno 2023 – Il braccio di ferro è appena iniziato. E la proposta “top secret“ che è arrivata in queste ore dalla società “4223 srl“ ai commercianti del Mercato del Carmine sui quali pende il temporaneo “sfratto“ per far spazio al cantiere, non sembra destinata a stemperare.

Anzi. Ciò che dichiarano oggi Ernesto Caiazzo e la moglie Monica Marconi dello storico Bar del Sole non ha bisogno di interpretazioni: “Solo ieri, mercoledì, abbiamo ricevuto una proposta dalla società 4223, se mai quella si possa chiamare proposta – dicono i gestori del Bar –. Non la possiamo divulgare ma chiediamo che il Comune vigili su questa offerta, come aveva assicurato, sempre che, ribadisco, si possa definire offerta. E non è di tipo economico“.

I commercianti del Mercato del Carmine, più o meno unitariamente, stanno comunque meditando il ricorso al Tar. “Premetto che nessuno di noi intende interrompere l’iter della ristrutturazione del Carmine – specificano i gestori del Bar del Sole – ma è chiaro che, come in questo caso, quando vengono meno le nostre sicurezze, sacrifici e investimenti, uno deve provare a difendersi. Come un pugile all’angolo, così ci sentiamo“.

“Prima di oggi eravamo considerati gli eroi del Mercato del Carmine – è l’amara riflessione–, quelli che hanno tenuto in piedi le attività in una zona in decadenza che ha visto man mano sparire i servizi. Dalla punta di diamante ora siamo in un attimo diventati il problema da eliminare.

Dagli articoli usciti sulla stampa sembriamo quelli contro la riqualificazione del Mercato, che invece siamo i primi a sotenere, ma qui vengono intaccate le solidità familiari e personali. L’interesse pubblico avanti a tutto, come dice l’amministrazione. Ma anche la sopravvivenza delle nostre attività, che danno vita e servizi a un quartiere, sono interesse pubblico“.

Le zone d’ombra : una concessione per i commercianti scaduta da 12 anni, quindi un “gong“ a cui nessuno nel tempo ha provveduto, affitti a dir poco bassi, sull’ordine di 250 euro, e il punto interrogativo sulle insolvenze.

“Sugli affitti contesto la cifra, a seconda di quali si viaggia anche sull’ordine di 500, e comunque cifre congrue a questa zona. Sulle insolvenze non c’è verità in queste voci, abbiamo pagato regolarmente“.

“Il punto è – continuano i gestori del Bar del Sole – che è chiaro e lampante che non c’è coesione tra l’amministrazione e la società 4223, per questo è difficile trovare una soluzione, noi nel mezzo e rischiamo di lasciarci le penne. Anche la garanzia sulle licenze a noi non sposta una virgola: l’abbiamo acquistata 16 anni fa, e comunque le licenze hanno un valore nettamente superiore se l’attività è in funzione, non se è chiusa come sta succedendo a noi“.

Nessun altro degli storici commercianti si dice disponibile a rilasciare dichiarazioni. Qualcuno, come la storica cioccolateria al civico 32 di via Nuova, lascia parlare solo un nostalgico avviso esposto in questi giorni in vetrina, in cui annuncia la chiusura e saluta gli affezionati clienti: “Lorena comunica che il 20 giugno chiuderà il negozio presente in questo sito dal lontano 1975 come commessa della Torrefazione La Cubana, poi come titolare, con anni di intenso lavoro ma con tanta felicità per la presenza di frequentatori divenuti amici confidenti. Ho il piacere di aver conosciuto tre generazioni. Con rammarico chiudo non per mia scelta. Un grande grazie, con affetto a tutti voi“.

Laura Sartini