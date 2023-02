Funziona la gara di solidarietà per il ”Circolo“

Tesseramenti più che raddoppiati, i lucchesi hanno risposto con grande generosità all’appello lanciato dal Circolo del Cinema. “Da 50 tessere socio, siamo passati a circa 120 – dichiara Giuseppe Guastini, presidente dello storico Circolo – Si è tesserato anche chi sa di non poter presenziare alle proiezioni, solo per sostenerci. E poi quante strette di mano e quanti incoraggiamenti riceviamo anche semplicemente per strada. Questo ci dà l’ossigeno che serve per guardare avanti, anche se purtroppo il problema della sopravvivenza a lungo termine rimane. Siamo stati contattati anche dal Comune che ha manifestato l’intenzione di darci una mano. Confidiamo in buone nuove“.

Intanto prosegue la campagna “Torniamo al Circolo“ per superare questo momento di difficoltà del Circolo del Cinema, e proseguono le proiezioni. Stasera alle 21.15 sempre al Centrale sarà proiettato il film di Valeria Bruni Tedeschi, Forever young. Il film è ambientato verso la fine degli anni ’80 e racconta la storia di tre ragazzi ventenni: Stella, Etienne e Adèle. Dopo aver sostenuto e superato l’esame per essere ammessi alla rinomata scuola di recitazione, fondata da Patrice Chéreau e Pierre Romans al Théâtre des Amandiers di Nantere, i tre giovani si sentono finalmente liberi di poter vivere pienamente la loro giovinezza.

Immersi in quel vortice che è la vita a 20 anni, Stella, Etienne e Adèle si ritrovano ad affrontare passioni, amori, grandi cambiamenti, ma dovranno fare i conti anche con la loro prima tragedia. Mauro Donzelli, di Coming Soon dice che “Forever Young è una irresistibile corsa fra anime fragili, non cerca l’eleganza di una perfezione irraggiungibile, ma è un viaggio irresistibile capace di sbatterci in faccia ogni emozione“.Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività.