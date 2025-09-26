Funny Money . Domani al “Nieri“ show di Cooney

Ultimo appuntamento del mese di settembre quello di domani (ore 21) al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano con la decima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, rassegna che vede protagoniste sedici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2024, in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.I.T.A.

La manifestazione, realizzata nell’ambito di ViviLucca, è una collaborazione tra Teatro del Giglio Giacomo Puccini e F.i.t.a., con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lo spettacolo “Funny Money” di Ray Cooney, in scena il 27 settembre, è interpretato da Deborah Sorbello, Francesco Macaluso, Aldo Seminara, Antonio Liotta, Franco Blundo, Claudia Cantale, Simone Nicotra e Gabriele D’Alessandro, per la regia di Grazia Nicotra, e realizzato dalla Compagnia Liotru di Luzzu Maugeri.

Funny Money è una commedia dai ritmi serrati che gioca con il tema della casualità e delle scelte morali, senza mai smettere di divertire. Cosa fareste se nel giorno del vostro compleanno vi ritrovaste per errore con una borsa piena di soldi non vostri? È proprio da questo inaspettato scambio che prende il via la commedia, dove una normale serata si trasforma rapidamente in un vortice di equivoci, ospiti inattesi e generose dosi di alcol.

Tra tentazioni, bugie e decisioni improvvisate, i protagonisti si troveranno a gestire una situazione sempre più fuori controllo, in un crescendo di risate e colpi di scena. Le informazioni sugli spettacoli saranno consultabili sulle pagine Facebook della F.i.t.a. regionale @fitatoscana e provinciale @fitalucca, e su quella del Gran Premio del Teatro Amatoriale @granpremioteatro. I biglietti: 5 euro (gratuito per i tesserati F.I.T.A. e per i giovani under 18) – sono in vendita alla Biglietteria del Teatro del Giglio e, prima dello spettacolo, direttamente al Teatro I. Nieri.