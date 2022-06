Dolore e lacrime per Massimo, morto a 19 anni in moto

Lucca, 2 giugno 2022 - All’appuntamento per l’ultimo saluto non è voluto mancare neppure uno tra gli amici di Massimo Fantoni, il diciannovenne di Fosciandora morto sul colpo nell’incidente con la sua moto sul piazzale di fronte al Santuario di Migliano nella tarda serata di martedì scorso, che si sono ritrovati oggi alle 16 tutti insieme alla Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.

Una chiesa che non è riuscita a contenerli tutti, almeno un migliaio le persone presenti, e così si sono mescolati ai paesani e ai tanti altri giovanissimi che hanno seguito le esequie dal sagrato e dalle vie antistanti. Un addio commosso e doloroso per questa giovane vita spezzata da una crudele fatalità che l’ha strappata ai suoi cari e alla sua comunità che oggi gli ha riservato un grandissimo abbraccio tra le lacrime. alla famiglia di Massimo, c’era il primo cittadino di Fosciandora, Moreno Lunardi, con tutta la sua amministrazione comunale e molte personalità istituzionali della Valle.

Presente anche Maria Lina Marcucci e il senatore Andrea Marcucci. Un pensiero in questo giorno di lutto è andato anche al giovane Tommaso Rossi, in sella alla moto con Massimo e gravemente ferito nell’incidente, che si trova all’Ospedale Cisanello di PIsa in prognosi riservata, dopo essere stato operato d’urgenza per un trauma cerebrale. Per lui, una preghiera collettiva recitata con la speranza nel cuore.

Fio. Co.