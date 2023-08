Funerali Luigi Pulcini Oggi alle 16 a Spianate

In pochi vorranno mancare per tributargli l’ultimo saluto. Si svolgono oggi, alle 16, alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Spianate, i funerali di Luigi Pulcini, l’uomo di 75 anni colpito da un pugno lo scorso 6 agosto in piazza Umberto mentre stava facendo colazione e che poi ha vissuto dieci giorni di agonia a causa di una vasta emorragia cerebrale che lo ha condotto alla morte nella giornata di Ferragosto. Colpito per un presunto sguardo ad una ragazza: l’uomo che si trovava con lei aveva fatto marcia indietro e una volta sceso dall’auto ha colpito il povero Luigi per poi fuggire di gran carriera. Nonostante la tecnologia, le immagini delle telecamere e i testimoni, l’autore materiale del pugno che ha fatto stramazzare il pensionato a terra, dove ha sbattuto violentemente la testa, non ha ancora un volto ed un nome.

Fatto che alimenta l’amarezza della comunità e della famiglia. Come noto si è presentato un altro giovane autoaccusandosi del fatto, ma non corrisponde alle descrizioni e alle immagini degli ...occhi elettronici: parecchie le discrepanze, dai capelli, all’abbigliamento. I sospetti sono caduti su un nomade della Piana, ma ancora mancano le certezze investigative.

L’esame esterno del cadavere non ha rilevato ulteriori elementi. Per questo è arrivato semaforo verde per la sepoltura. Pulcini, ha vissuto a Roma per decenni, era un commerciante del ramo pizzerie, ma ritornava a Spianate tutte le estati o quasi. Per questo la moglie, Sandra Baldi e i parenti lo tumuleranno nella frazione più grade della cittadina del Tau, nel mausoleo di famiglia.

Ma.Ste.