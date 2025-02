Fumetto, incontro con Mangiantini

Il Fulmicotone, quarantennale associazione lucchese di fumetto, con la collaborazione di Stefano Bartolomei, creatore e organizzatore del premio Pierlambicchi nell’ambito del Convegno Internazionale del fumetto di Prato, organizza un incontro aperto al pubblico con Marcello Mangiantini, importante disegnatore dello staff della Sergio Bonelli Editore, che racconterà se stesso e sarà disponibile per “dedicaces” e autografi. L’incontro aperto al pubblico si terrà nel locale “Gorilla” in via Mordini 17, sabato 22 febbraio alle 17,30. (Per informazioni, Fulmicotone al 333 4386984).

Marcello Mangiantini è nato a Pescia il 30 aprile 1971. Diplomato al Liceo Artistico Statale di Lucca, si avvicina al mondo del fumetto partecipando ad un paio di edizioni del concorso Pierlambicchi di Prato. Nel ‘92 frequenta alcuni corsi di fumetti tenuti da Angese e Jacopo Fo nel laboratorio Alcatraz presso Gubbio. Nel ‘95 entra a far parte dell’associazione Lucca fumetto attraverso la quale pubblica i suoi primi lavori. Nel 2003 inizia la sua collaborazione con Sergio Bonelli Editore, entrando a far parte dello staff di Zagor. Il suo ultimo lavoro pubblicato è io Zagor speciale di aprile 2024 scritto da Stefano Fantelli e intitolato “Il creatore di mostri. Ha disegnato per la Bonelli anche due episodi della serie Dampyr. Ha disegnato la graphic novel Julian, scritta da Carlo Lucarelli e da Stefano Fantelli (Cut-Up Publishing, 2024).