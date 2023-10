Fumetto di autoproduzione. Incontro alla biblioteca Agorà dedicato dall’artista AkaB

In attesa che il festival Lucca Comics & Games abbia inizio, un ciclo di appuntamenti dedicati al fumetto di autoproduzione ci accompagna verso il 1 novembre. Appuntamento oggi alle ore 18 alla chiesina della Biblioteca Civica Agorà di Lucca con l’incontro ad ingresso libero dedicato al fumetto underground di AkaB, al secolo Gabriele Di Benedetto, (artista prematuramente scomparso nel 2019, insignito a Lucca Comics & Games dello Yellow Kid come Maestro del Fumetto). Un’imperdibile anticipazione delle mostre di Lucca Comics & Games che inaugurano sabato a Palazzo Ducale, con “Tutto è interno a tutto. AkaB“, con Carlotta Vacchelli, affiancata da Marco Contin (membro e fondatore dell’Associazione AkaB), da Ubrick (amico dell’artista prematuramente scomparso), accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno degli autori underground più incisivi degli ultimi anni.

L’incontro si inserisce nel calendario di Self Area Go, il ciclo di appuntamenti realizzato da Lucca Crea in collaborazione con la Biblioteca civica Agorà e il Comune di Lucca, per avvicinare il pubblico all’edizione 2023 di Lucca Comics & Games e alla sua Self Area, lo spazio che la manifestazione dedicata ogni anno e diventata vetrina per talenti emergenti, autoproduzioni e sperimentazioni artistiche.

Il terzo e ultimo incontro, venerdì 20 ottobre (ore 18) darà spazio ai grandi autori che hanno mosso i primi passi proprio dalla Self area, con “Lucca Crea, Fondazione Tuono Pettinato e Biblioteca Agorà: tutti per la Self Area, la Self Area per tutti!“: un dialogo tra la Fondazione con La Tram (Margherita Tramutoli) e Alice Milani.