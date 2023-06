Lavori, rotta una tubatura del gas. Attimi di paura: chiuso tratto di strada

Guamo (Lucca), 16 giugno 2023 – Momenti di paura e di tensione ieri mattina a Guamo quando, durante alcuni lavori stradali, all’incrocio fra via San Pieretto e via di Sottopoggio, per errore è stata rotta una conduttura del metano. Immediato lo stop alle operazioni e l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco accompagnata da un’autobotte che ha provveduto a vaporizzare acqua sul metano, per raffreddarlo.

Il gas, allo stato liquido, fuoriusciva con una certa pressione generando una fontana alta anche due metri e mezzo, dal colore marrone, sprigionando un forte odore. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno immediatamente chiuso l’innesto tra la via di Sottomonte e via San Pieretto, evitando quindi il transito delle auto e delle due ruote.

Già prima della 12, sul posto oltre all’intervento dei carabinieri, erano accorse anche le squadre della Gesam Gas per valutare la situazione e provvedere con gli operai alla messa in sicurezza dell’area, mentre si è data immediata priorità alla chiusura della condotta principale del metano, così da fermare la fuoriuscita ed limitare i rischi. La zona è infatti prettamente costituita da attività artigianali e industriali, quindi, una volta avvisate le più vicine, non ci sono stati troppi inconvenienti, salvo un intenso odore di gas, che si è percepito per alcune ore, anche a metri di distanza.

I lavori sono proseguiti per tutto il giorno, per fortuna sono state poche le abitazioni e le attività della zona che sono rimaste disconnesse dalla fornitura di gas, in tutto 18 utenze. Ancora alle 18.30 di ieri, si è provveduto a mettere in sicurezza la tubatura danneggiata, mentre i lavori di sostituzione riprenderanno nella giornata di oggi.