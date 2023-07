Frutta e verdura al “Tintarella Day“ Così il mercato è un rimedio al caldo

Meloni, cocomeri, fragole, verdure, ma anche farro, grissini, miele e formaggio. Questi sono solo alcuni dei prodotti che ieri mattina, al mercato di Porta Sant’Anna, hanno rinfrescato turisti e cittadini al “Tintarella Day“, l’iniziativa promossa da Coldiretti che coinvolge molti dei mercati contadini di Campagna Amica in Toscana. Un vero toccasana per il caldo in quanto i prodotti presenti si contraddistinguono per la loro stagionalità, freschezza, ottimi valori nutrizionali e soprattutto per la loro appartenenza al territorio.

In una calda mattinata come quella di ieri non c’è niente di più bello del gustarsi un ottimo e fresco frutto “anti-afa“, ancora di più quando se ne conosce la provenienza e se ne attesta l’eccellente qualità. "Questa iniziativa promuove il mangiare sano, quindi frutta e verdura fresca e di stagione che ci permettono di difenderci dai raggi ultravioletti, dal caldo e dalla disidratazione" dice Matteo Fazzi, responsabile di Campagna Amica. La territorialità. Una caratteristica che, purtroppo, si sta sempre più perdendo con l’ascesa delle grandi distribuzioni.

Valorizzare i prodotti del territorio è stato un altro degli obiettivi dell’iniziativa anti-afa. Tutti i prodotti appartenevano infatti al territorio della piana di Lucca, ma anche Garfagnana, Versilia, Pescaglia e Massa. Parole d’ordine? Qualità e freschezza. Non solo frutta e verdura, ma anche farina. "Le nostre farine, di farro, granturco e castagno, si caratterizzano per essere di ottima qualità e prodotte interamente da noi, utilizzando prodotti naturali ed evitando fertilizzanti" commenta Beatrice Bravi, produttrice dell’Azienda Agricola di Bravi Beatrice, in Garfagnana.

Comocomeri dolci come non mai, meloni rinfrescanti e verdure fresche, tutto “frutto“ del nostro territorio. "Tutti i nostri prodotti sono di nostra produzione, la nostra è una conduzione familiare che punta sulla qualità" aggiunge Sabrina Cortazzo dell’Azienda Agricola Fratelli Cortazzo, di Migliarino. Ma diciamolo, una fetta di cocomero è ancora più gustosa se accompagnata da uno sfizioso grissino e, a fornire prodotti a base di grano, ci ha pensato Alessia Angeloni dell’Azienda Agricola La Piccola Fattoria, di Pescaglia. "Ci occupiamo dei vari processi di preparazione dei prodotti, tutto a kilometro zero - dice Alessia - . Non c’è niente di più sano di un buon prodotto fresco e del territorio".

Giulia Alberigi