Frutta anti-afa al mercato di Porta Sant’Anna

Tintarella Day per un’abbronzatura più sana e naturale. Parte dal mercato di Porta Sant’Anna, in piazzale Verdi, sotto le Mura di Lucca, la settimana del Tintarella Day promossa da Coldiretti che coinvolgerà molti dei mercati contadini di Campagna Amica presenti in Toscana. Stagionalità, freschezza che riduce gli sprechi, qualità straordinaria e prezzi salva spesa sono queste le caratteristiche dei mercati contadini più apprezzati.

L’appuntamento è per giovedì 20 luglio 2023 con la frutta e gli ortaggi di stagione a km zero che aiutano a difenderci dal super caldo di questi giorni e a “catturare” i raggi di sole evitando fastidiose scottature. Il segreto per un’abbronzatura perfetta, invidiabile e sicura inizia dalle nostre tavole. Per tutti i clienti del mercato di Porta Sant’Anna la possibilità, per tutta la mattina, di degustare tra un acquisto e l’altro, deliziosi assaggi di anguria, meloni, carote ed altri frutti di stagione appena raccolti ricchi di vitamina A, C e D. Ma non è l’unica novità del mercato di Porta Sant’Anna. A svelare i segreti del Tintarella Day ci sarà il tutor di Campagna Amica.

Al mercato di Campagna Amica debuttano infatti i formaggi freschi e stagionati della Garfagnana insieme al miele, al pane di farina di grani locali ed altri sfarinati che andranno a completare la gamma di prodotti a km zero disponibili ogni giovedì mattina come ortaggi, frutta, pesce a miglio zero, farine, confetture, olio evo e molto altro.