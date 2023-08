Frontale tra auto e camion Muore un uomo di 75 anni

Ancora un incidente mortale sulla via del Brennero. Ieri verso le 14, nel pieno caldo afoso del primo pomeriggio, ha perso la vita a bordo della sua auto Gabriele Nassi, 75enne residente a Livorno. Stava percorrendo la statale quando, all’altezza di San Pietro a Vico, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è trovato faccia a faccia con un grosso camion che viaggiava verso Lucca. Come sia potuto accadere non è ancora del tutto chiaro, anche se qualche ipotesi c’è, ma l’impatto è stato inevitabile e molto violento, a vedere le foto della Volkswagen Polo bianca completamente distrutta. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare, è morto ancor prima dell’arrivo dei soccorritori.

È probabile che si sia trattato di un fatale malore. Stando a una prima e sommaria ricostruzione, infatti, alcuni testimoni avrebbero raccontato alla polizia municipale di aver visto la Polo, sulla quale viaggiava Nassi, cambiare repentinamente direzione ed invadere l’altra corsia sulla quale procedeva il camion. Non si esclude, quindi, che sia stato appunto un malore a fargli perdere il controllo del mezzo, oppure anche un colpo di sonno. Lo diranno gli accertamenti. Quando il personale sanitaria è arrivato sulla statale e ha raggiunto il luogo dell’impatto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervenuti un’automedica di Lucca, un’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano, vigili del fuoco e vigili urbani. Inizialmente è stato allertato anche Pegaso, poi fatto rientrare subito dopo.

Fisiologici i disagi alla viabilità sulla statale dell’Abetone e del Brennero, in seguito alla chiusura temporanea al chilometro 29. Il traffico è stato deviato per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. Il personale Anas è intervenuto poi a ripristinare la transitabilità appena possibile.