Freddo, l’Ite sciopera. In classe con il plaid “Basta attese infinite serve la nuova ala“

In classe con il plaid, giaccone e cappuccio, ragazzi e insegnanti senza distinzione. La foto che pubblichiamo qui a fianco è vera oltre che attualissima, scattata in questi ultimi giorni in una classe – non l’unica – nella morsa del freddo. E oggi scatterà lo sciopero, fanno sapere gli studenti, in particolare i rappresentanti dell’Ite Carrara, sede di viale Marconi, Daniele Giorgi e Elena Lucchesi. Dopo le lezioni a temperature da ibernazione, gli studenti oggi incroceranno le braccia e non entreranno a scuola.

“Sarà uno sciopero vero e proprio, diserteremo le lezioni per un giorno a causa delle temperature troppo basse che non consentono il normale svolgimento della didattica – spiegano Giorgi e Lucchesi –. Questa situazione si protrae ormai da anni e nonostante le nostre continue lamentele e precedenti scioperi e manifestazioni é addirittura forse peggiorata. Il problema é dovuto a una caldaia funzionale a un riscaldamento a pavimento, mentre non é adatta ai nostri termosifoni, la situazione sarebbe risolta se il padiglione “nuovo” fosse pronto, ma la data di fine lavori é rimandata da tempo immemore“. “Noi e la preside abbiamo fatto di tutto per risolvere il problema – sottolineano i rappresentanti di istituto – , ma nonostante gli interventi, comunque superficiali e evidentemente non risolutivi da parte della Provincia, la situazione é solo peggiorata. Vorremo una risposta certa, efficace e veloce per cercare una soluzione vera“. Il rientro dalle festività natalizie è stato da “brividi“. Con la scuola rimasta al freddo a lungo, i convettori a aria che non mantengono a lungo il calore, quelli a acqua poco sintonizzati con la nuova centrale termica, il risultato è stato un abbraccio gelido. Non tutte le classi si trovano in questa situazione, ma sono comunque numerose quelle sbattute a tu per tu, ogni mattina, di fronte a temperature che poco si conciliano con la necessità di concentrarsi durante le lezioni. E oggi sarà sciopero.

Laura Sartini