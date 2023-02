Fratres alla porta, scatta l’appello (e l’accusa)

Foglio di via per quattro importanti associazioni di volontariato lucchesi. Si tratta del Club Alpino Italiano sezione di Lucca Aps Ets, dell’Associazione Provinciale Fratres, dell’ Associazione Nazionale Alpini e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. L’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio le ha messe alla porta.

“Il 31 gennaio l’Ente della Mediavalle ci ha comunicato dí aver venduto l’immobile di via dei Bichi a San Marco che è stato per diversi anni la sede delle nostre quattro associazioni – spiegano i portavoce dei Fratres Lucca e Piana –. L’immobile è stato inoltre utilizzato come sede e magazzino materiali dal Gruppo Speleologico Lucchese, dal Gruppo di Scialpinismo La Focolaccia,dal Gruppo di Manutenzione Sentieri e dalla Scuola di Alpinismo Scialpinismo e Arrampicata Libera del Cai di Lucca. La scuola di Alpinismo ha tra l’altro appena dato inizio a 4 corsi che prevedono lo svolgimento delle lezioni teoriche, proprio nell’immobile venduto“. Tanti progetti, tutti in fumo: la sede non c’è più, neanche per i tradizionali incontri aperti alla cittadinanza su temi inerenti le attività delle associazioni nè per le riunioni tecniche dei volontari del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. “Tutte queste associazioni sono attive sul territorio e denunciano con la presente la totale assenza di attenzione per il lavoro svolto dalle rispettive associazioni di volontariato – è la denuncia del consiglio territoriale Fratres di Lucca e Piana –. È particolarmente stridente il caso del Club Alpino Italiano, Ets, che da anni svolge attività di volontariato nella manutenzione dei sentieri, nella difesa e valorizzazione dei territori montani, nella gestione dei rifugi alpini, proprio nei territori governati dall’Ente che ha deciso di metterci alla porta. In più sono da ricordare il gravoso impegno nella realizzazione del Sentiero delle Colline Lucchesi e il recente lavoro di riapertura e segnalazione dei sentieri dell’Orrido di Botri e della bassa e alta Val Fegana. Lavori realizzati grazie all’ impegno determinante dei volontari del Cai, dediti alla manutenzione dei sentieri ed ai volontari dell’Associazione Pegaso di Bagni di Lucca“.

Neanche i Fratres sono stati risparmiati: è qui che coordinavano le attività sul territorio di ben 58 gruppi di Donatori di Sangue; dando loro assistenza nella gestione amministrativa e funzionale, permettendo nel pratico, l’invio dei donatori ai Centri Trasfusionali della Regione permettendo al Sistema Sanitario toscano di erogare i servizi ospedalieri collegati. Le associazioni chiedevano almeno un po’ più di preavviso. “Lo sgombero dei locali, imposto con un così breve lasso di tempo – dicono i Fratres – non solo mette in difficoltà il consiglio territoriale ma fa sì che venga interrotto tale servizio, con inimmaginabili conseguenze“.

Laura Sartini