Fratelli d’Italia per le strade. Oggi il gazebo in via Beccheria

Fratelli d’Italia, prosegue la campagna elettorale del partito della premier Giorgia Meloni a sostegno di Alessandro Tomasi, candidato presidente della Regione Toscana.

Oggi, dalle ore 16 alle ore 19, in Via Beccheria, sarà presente un gazebo informativo organizzato dal coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Lucca, in collaborazione con il coordinatore provinciale. L’iniziativa ha l’obiettivo di incontrare la cittadinanza, ascoltare proposte e criticità, e soprattutto informare sul programma elettorale di Alessandro Tomasi, in vista dell’appuntamento alle urne.

"Siamo di fronte a un’opportunità storica – si legge in una nota – dopo oltre 70 anni di governo ininterrotto della sinistra, i cittadini toscani possono finalmente scegliere il cambiamento. Il fallimento di chi ci ha amministrato fino a oggi è sotto gli occhi di tutti – dalla sanità pubblica sempre più in affanno, alla totale e disarmante disattenzione sul tema della sicurezza fino alla palese insufficiente azione sulla messa in sicurezza del territorio e sullo sviluppo infrastrutturale. Con Alessandro Tomasi presidente, per dirlo in sintesi, vogliamo restituire efficienza, visione e coraggio alla Toscana. Fratelli d’Italia è pronta a governare con responsabilità e competenza, mettendo al centro i bisogni reali dei cittadini".

Il gazebo sarà anche un’occasione per ricevere materiale informativo, confrontarsi con i rappresentanti locali del partito e approfondire i punti salienti del programma. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.