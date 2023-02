Fratelli d’Italia ha celebrato il “Giorno del Ricordo“ in via Martiri delle Foibe

Fratelli d’Italia Lucca ha celebrato in via Martiri delle Foibe a Lucca il giorno del ricordo delle vittime delle Foibe e dell’esodo dalle terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Presenti il coordinatore comunale Marco Martinelli, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il deputato Riccardo Zucconi, il sindaco Mario Pardini, gli assessori e i consiglieri comunali di Fdi del comune di Lucca, oltre che altri dirigenti militanti e semplici cittadini.

"Non è stato facile - dichiarano in una nota congiunta il coordinatore comunale e provinciale - far sì che la vicenda dei martiri del confine orientale entrasse a pieno titolo nella storia della nostra Nazione. L’Italia ha, infatti, riconosciuto ufficialmente il dramma che vissero i nostri connazionali e lo celebra così come essi meritano soltanto dal 2004 in seguito all’istituzione del Giorno del Ricordo. Noi non li abbiamo mai dimenticati e mai li dimenticheremo. Migliaia di persone gettate nelle foibe dai comunisti di Tito, centinaia di migliaia costrette all’esilio e a subire l’onta dell’oblio. Il tutto solo per il fatto di essere italiani. Noi non dimentichiamo!".