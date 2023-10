Fratelli d’Italia fa quadrato: "Pieno sostegno alla linea tracciata dal sindaco Pardini su Pertini"

Dopo il confronto di mercoledì sera in Consiglio comunale, condito da alzate di toni, il dibattito è proseguito fuori dall’aula di Palazzo Santini diventando ben presto un caso a livello nazionale. Parliamo della mozione del centrosinistra in Consiglio comunale per l’intitolazione di una strada o piazza all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini e bocciata dalla maggioranza. Nell’intervista esclusiva rilasciata ieri a La Nazione il sindaco di Lucca Mario Pardini, alla domanda se alla fine sarà sua cura far intitolare una via o una piazza a Pertini ha risposto che "io non ho mai detto il contrario. Sicuramente ci sarà un’intitolazione di una strada o di una piazza a Pertini". Pardini inoltre ha fatto “mea culpa“ sul suo mancato intervento in Consiglio: "Con il senno di poi - ha ammesso infatti - sarei dovuto intervenire".

Oggi dunque si registrano nuovi interventi. Giusto tre giorni fa l’onorevole Zucconi di FdI diceva "sono rimasto stupefatto dalla bocciatura del Consiglio comunale di Lucca rispetto alla mozione delle minoranze" pur spiegando "che la proposta delle sinistre fosse posta in modo propagandistico, volutamente provocatorio", oggi dunque Fratelli d’Italia fa quadrato intorno al sindaco: "Pieno sostegno alla linea tracciata dal sindaco Pardini su Pertini. Dispiace che una figura importante come Sandro Pertini sia stata palesemente strumentalizzata ai fini di un attacco politico studiato e coordinato dalla minoranza". Lo dichiara in una nota il partito comunale e provinciale di Fratelli d’Italia di Lucca che sottolinea come "anche in questa occasione ha dimostrato in aula consiliare compattezza e sostegno al sindaco Pardini insieme al resto della maggioranza".

"Il sindaco Mario Pardini - prosegue la nota di FdI - ha spiegato bene come la maggioranza non ha minimamente messo in discussione l’importanza della figura dell’ex presidente della Repubblica, ma ha semplicemente bocciato la procedura che la sinistra strumentalmente voleva imporre al consiglio comunale. Se la volontà era quella di intitolare una strada a Sandro Pertini senza dietrologie bastava condividere un percorso per dare impulso alla commissione toponomastica dove si discutono le intitolazioni di strade e piazze. Commissione che il sindaco Pardini ha ripristinato e cui ha ridato vigore dopo anni di vuoto assoluto anche in questo ambito".

"Da questa strumentale vicenda - conclude la nota di FdI - si evince con chiarezza che il cambio di passo impresso dall’amministrazione Pardini alla città di Lucca su vari fronti sta dando sempre più fastidio ad una minoranza che, dopo la bocciatura rimediata dai cittadini lucchesi, anziché lavorare responsabilmente per la propria città si diletta ogni settimana a costruire macchinazioni mediatiche che provano solo a minarne l’immagine in un momento in cui i riflettori nazionali e internazionali sono invece puntati positivamente su Lucca grazie agli importanti traguardi raggiunti dall’amministrazione Pardini".

Cris. Cons.