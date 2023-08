Fratelli d’Italia attacca la giunta "Fatti danni forse irreparabili"

Fratelli d’Italia di Bagni di Lucca con il presidente del Circolo Manuele Domenici, il consigliere comunale Annamaria Frigo e il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni si sono presentati nei giorni scorsi nella sala rosa del Circolo dei Forestieri per una conferenza stampa sulle problematiche che, secondo loro, affliggono il comune di Bagni di Lucca. Gli attuali amministratori sono stati invitati a farsi da parte. "L’amministrazione Michelini - esordisce la Frigo - non può parlare di discontinuità, in quanto gestisce il comune dal 2017, la nostra conferenza stampa è un atto dovuto e voluto, per sottolineare, in primis, come Bagni di Lucca abbia ormai perso la sua identità dal 2021 con la chiusura degli stabilimenti termali. Le responsabilità sono tutte della giunta Michelini, che ha perso tempo nel rinnovare al vecchio gestore la convenzione scaduta già nel 2018 affidandosi a proroghe continue fino al 2021, prima di fare il bando, senza cercare alternative, nuove risorse finanziarie e nuovi investitori, mai contattati veramente".

"Un declino progressivo - aggiunge Riccardo Giannoni - che appare inarrestabile e che ha frenato, ormai da tempo, le potenzialità ambientali e storiche di Bagni di Lucca per uno sviluppo turistico-commerciale, causando danni forse irreparabili alla sua immagine. La nostra critica non è una colpa, ma vuol essere un appello serio a tutti coloro che come noi amano questo territorio per trovare una soluzione di rilancio e di rivalorizzazione".

Il presidente Manuele Domenici ribadisce che l’azione politica del Circolo FdI scaturisce dall’amore per il paese: "Bisogna creare - dice - occasioni nuove di sviluppo e non deludere visitatori e turisti, non soddisfacendo le loro aspettative quando arrivano a Bagni di Lucca". I punti di criticità più evidenti esposti dal consigliere Annamaria Frigo sono stati numerosi e puntuali: "Dalla mala gestione del territorio alla mancata valorizzazione dei cespiti comunali; dai minimi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al degrado urbano e del patrimonio storico; dalla concentrazione di ogni risorsa economica verso la realizzazione della nuova scuola a Scesta alla mancanza in generale di una visione strategica concreta e progettuale per un rilancio del territorio, con iniziative per fermare lo spopolamento".

La richiesta è un "cambio di passo" invitando ad una riflessione gli attuali amministratori: "Se non vi sentite adeguati a garantire una svolta, allora mettetevi da parte".

Marco Nicoli