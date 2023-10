Fratelli d'Italia a Bagni di Lucca: taglio del nastro per la nuova sede

Taglio del nastro ieri pomeriggio a Ponte a Serraglio per la nuova sede del Circolo di Fratelli d’Italia alla presenza dell’onorevole Chiara La Porta e del coordinatore provinciale Riccardo Giannoni. Un folto gruppo di iscritti e simpatizzanti ha partecipato all’inaugurazione della sede, sita in via di Serraglia 21, accolti dal presidente del Circolo locale Manuele Domenici e da Annamaria Frigo consigliere comunale. Presente anche Rachele Madrigali rappresentante locale e provinciale del Fronte della Gioventù. Annamaria Frigo ha ringraziato i membri volontari del Circolo di Bagni di Lucca, coordinati da Manuele Domenici, che hanno lavorato, anche manualmente, alla sistemazione della sede, annunciando le iniziative politiche da intraprendere come partito in vista delle prossime elezioni europee e in alcune amministrazioni locali. L’onorevole Chiara La Porta ha evidenziato l’importanza di avere una sede di partito come punto di incontro fondamentale per crescere e formare militanti, proiettando la battaglia politica del centro destra alla conquista della Regione Toscana, con l’ambizione di poter vincere anche in Europa, dove, a suo dire, sarebbero ormai maturi i tempi del cambiamento. Riccardo Giannoni ha sottolineato la necessità di fare politica in mezzo alle persone e aprire nuove sezioni è la cosa giusta. "Il nostro vantaggio – ha detto Giannoni – è proprio avere migliaia di militanti che oggi siedono in Parlamento, come Chiara La Porta, che conoscono la politica per averla praticata ed essersi formati sui territori insieme alla gente".

M.N.