Fratelli di Italia ‘spinge’ Pardini “L’unico strumento è il protocollo“

“Il sindaco Mario Pardini ha ragione per ottenere modifiche al tracciato l’unico strumento è il protocollo con Regione, Anas, provincia e Comuni di Lucca e Capannori”.

Lo dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, il coordinatore comunale Fdi Marco Martinelli, ed il capogruppo di Lucca Lido Fava.

I tre esponenti di FdI si schiernao dunque apertamente con la strada intrapresa dal primo cittadino lucchese che, appunto, ha scelto quello di andare a sedere al tavolo delle trattative con Anas per arrivare a un protocollo condiviso con Regione e comune di Capannori.

“Pardini – proseguono i tre esponenti di FdI – a differenza del suo predecessore e del presidente della Provincia, ha il merito di aver aperto un importante canale con il commissario Anas per creare l’unico percorso istituzionale e tecnico per arrivare a modificare quello che ad oggi è rimasto possibile modificare -sottolineano Fantozzi, Fava e Martinelli - L’amministrazione di Lucca ha incontrato il ministro e il vice ministro alle infrastrutture e poi il commissario ministeriale per riprendere il dialogo ai livelli più alti, cosa che nessuno aveva mai fatto negli ultimi anni. L’assessore di Capannori, con ambizioni da futuro candidato a sindaco, è già in piena campagna elettorale e vuole mettere in cattiva luce Lucca. Non considerando che, negli ultimi dieci anni, sia la Provincia che il Comune di Lucca e Capannori, oltre che la Regione e il Governo, hanno avuto il Pd protagonista. Quindi cosa viene a raccontare?”.

“Quando si governa serve serietà e dire ai cittadini come stanno le cose - aggiungono Fantozzi, Martinelli e Fava - Chi non sta al tavolo non ha nemmeno la possibilità di ottenere i possibili miglioramenti dell’opera. L’amministrazione comunale di Lucca sta procedendo insieme alla Regione e al commissario consapevole del fatto che il protocollo d’intesa, che Lucca è pronta a sottoscrivere, andrà avanti comunque“.

Infine, una critica a quanto sta facendo il comune contermine. “La posizione di Capannori – dicono – è quella di non avere a cuore il proprio territorio ma di pensare solo alle elezioni: sta dicendo che non è interessato a questo percorso rischiando di far saltare l’unico strumento possibile per migliorare l’opera. In ballo c’è un’opera fondamentale per snellire il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese”.