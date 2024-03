"Frane, interventi definitivi nell’area di Mutino e Chiatri"

"Chiatri e via di Mutino, dopo le soluzioni tampone, occorre programmare una messa sicurezza di tutta la strada": lo chiede il consigliere di Lucca Futura Gabriele Olivati, che sottolinea come il maltempo del 26-27 febbraio, con il cedimento del lato di un tratto della via di Mutino, ha messo in evidenza una situazione che va affrontata in modo definitivo. "Il tema – scrive – è noto e fu ribadito dal sottoscritto agli uffici e sulla stampa già nel novembre 2022: tutta la via di Mutino deve essere analizzata dai tecnici e occorre predisporre interventi di prevenzione ai cedimenti. Bene quindi che la protezione civile abbia provveduto tempestivamente a transennare il tratto oggetto di cedimento, e che pulisca le frane verificatesi a Chiatri. Ma la situazione rimane allarmante. Basta percorrerla per osservare punti in cui la sede stradale pende vistosamente. Non possiamo permetterci il rischio che venga bloccata l’unica via di accesso ad auto e mezzi di soccorso. Mutino, località di Chiatri, è un piccolo paese in cui vivono 13-15 persone, più case di villeggiatura di proprietà straniera, un ufficio, e un birrificio. È un presidio sulle colline che deve essere tutelato: ho quindi presentato un’interrogazione urgente all’amministrazione comunale per interventi risolutivi".