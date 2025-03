Frane e smottamenti. La situazione resta critica a Sillano Giuncugnano

Il netto miglioramento del meteo già dalla giornata di domenica haconsentito ai diversi Comuni della Valle del Serchio, interessati da diffusi smottamenti, cadute massi e frane nei giorni scorsi, di fare le prime ricognizioni per la messa in sicurezza delle criticità. Colpita soprattutto la viabilità generale, con segnalazioni attivate da Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Fosciandora, Molazzana, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Villa Collemandina, Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Castiglione di Garfagnana, Camporgiano e Sillano-Giuncugnano.

I dati sono stati forniti direttamente dalle Unioni dei Comuni di Garfagnana che informa come molte di queste evidenze siano in via di risoluzione e di valutazione per il ripristino totale o parziale, con ordinanze di transito a senso unico alternato o presidiate da personale di protezione civile comunale. A cominciare dalla frana che nella serata di sabato si è attivata sulla SP 56 della Valfegana, all’altezza del bivio per Vitiana e Tereglio nel comune di Coreglia Antelminelli. Qui, infatti, la chiusura al transito è momentanea e l’area in fase di messa in sicurezza da parte di una ditta incaricata dal comune guidato dal sindaco Marco Remaschi, al lavoro già da domenica. La riapertura della viabilità è prevista nel tardo pomeriggio di oggi, mentre resta percorribile in alternativa la strada comunale di Lucignana.

Molto serie, invece, le conseguenze del peggioramento della situazione nell’area di Vescherana, nel comune di Molazzana, dove da ieri il sindaco Andrea Talani è stato costretto a chiudere completamente al transito la strada comunale di accesso, l’unica possibile per raggiungere abitazioni e attività commerciali e di accoglienza presenti a monte, per l’ ulteriore restringimento della carreggiata dovuto al suo continuo e costante cedimento. Al momento l’amministrazione comunale ha messo un mezzo della protezione civile a disposizione degli abitanti, una decina, oltre ad alcuni stranieri presenti nelle seconde case e i gestori degli agriturismi, per il rifornimento di viveri e per altre necessità primarie. Grave anche la situazione sulla strada comunale per Villa Soraggio, nel comune di Sillano Giuncugnano, a causa di un importante movimento franoso a valle che ha causato un cedimento parziale della carreggiata. La viabilità è rimasta aperta sul momento per i mezzi di soccorso, ma si sta valutando di interdire anche il passaggio di questi ultimi per l’alta pericolosità riscontrata. "Al momento la situazione che più mi impensierisce – spiega il sindaco Marco Reali – è l’intervento dei mezzi di emergenza urgenza che, per quanto sussista una via alternativa nell’area dell’Orecchiella, in caso di necessità allungherebbero di molto il tragitto e il tempo di intervento. Siamo in una sorta di semi isolamento di tutta la Valle di Soraggio, con circa 200 abitanti in situazione molto critica. Mentre stiamo lavorando con il geologo sul posto, siamo in contatto con la prefettura di Lucca per un confronto su questa problematica specifica".

Fiorella Corti