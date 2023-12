Franco vince premio di poesia ”under 18”

Spesso si dice che i ragazzi di oggi vedono il mondo solamente attraverso i contatti che hanno sul cellulare ed i social, ma non è sempre così: capita anche che lo facciano attraverso una loro vena creativa che, spesso inaspettata, dà loro la possibilità di leggere e descrivere il mondo che li circonda, attraverso musica, fotografia, scrittura e poesia. Proprio a questa ultima è dedicato il premio speciale per autori "under 18" che è stato assegnato pochi giorni fa al lucchese Franco Germano Silva, studente della terza Liceo Classico dell’Istituto Machiavelli, nel novero dellla ventiduesima edizione del Premio Letterario Nazionale "Caffè tra le Nuvole" che, come da tradizione, si svolge ogni anno a Rignano sull’Arno. Sul palco dei premiati, con la poesia "Il marinaio errante", Franco Germano è stato affiancato da autori provenienti da tutta Italia, vedendo riconosciuto il suo poema dalla giuria e dal pubblico presente, grazie anche all’ottima lettura proposta da attori che ne hanno interpretato il pensiero. Un’ottima esperienza, che può servire sia a lui che ad altri ragazzi, ad imparare che l’esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni attraverso la poesia, come grazie alla scrittura o alla musica, può aiutarli ad affrontare il mondo con una fiducia e una speranza nel domani che li renda più consapevoli delle loro capacità.

F.V.