Franco, ultimo partigiano della provincia socio onorario dei “Volontari per la libertà“

È l’ultimo partigiano della provincia di Lucca. Franco Bravi, classe 1926, nato a Castelnuovo di Garfagnana, combattente nelle fila della Brigata Lunense in Garfagnana. Oggi (nella foto) ha ricevuto dalla presidente dell’Associazione Toscana Volontari della Libertà, Simonetta Simonetti, e da Andrea Giannasi consigliere in giunta nazionale della Federazione dei Volontari della Libertà, il diploma di socio onorario di ATVL. Franco Bravi, 97 anni, che già nel 2015 aveva ritirato a Roma dalle mani dell’allora Ministro della Difesa Pinotti la medaglia della Liberazione, con questo riconoscimento riceve i ringraziamenti di tutta la comunità. Viva la soddisfazione dell’ultimo partigiano che ha voluto ricordare i terribili mesi passati in montagna, il momento in cui venne catturato dai tedeschi a Torrite e messo con altri per oltre un’ora in fila contro un muro in via San Rocco pronto per la fucilazione (furono poi salvati da una signora del paese che parlava tedesco), le fatiche, la fame, fino alla liberazione.