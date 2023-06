Francigena Festival, tante iniziative a partire da venerdì 30

Definito il programma del Francigena Festival a Capannori. Presentato quello di Altopascio, con il clou il 17 luglio con il pianista di fama internazionale Ashkenazy, anche nel Comune principale della Piana sono stati delineati gli eventi, come dimostra la determinazione numero 671 dell’8 giugno scorso. Si parte venerdì 30 giugno alla chiesa di Lammari con "Capannori in coro", con la partecipazione della corale Catalani, direttore Antonio Cipriani; mercoledì 19 luglio a Tofori, Chiesa S. Maria Assunta in scena "La chitarra flamenca", direttore il Maestro Federico Pietroni; giovedì 27 luglio a San Ginese di Compito nella locale chiesa di S. Ginese e S. Alessandro, musiche del grande argentino Astor Piazzolla, con la presenza del quintetto italiano di fisarmoniche Ivano Battiston, Riccardo Centazzo, Endrio Luti, Antonio Saulo, Massimo Signorini; sabato 5 agosto a Vorno, chiesa S. Pietro apostolo "Francigena Ensemble" con la partecipazione dei Maestri Duindam, Terlizzi, Rosler, D’Hollander che si cimenteranno con Vivaldi e le quattro stagioni.

Infine domenica 6 agosto, chiesa dei SS. Quirico e Giulitta "Capannori in coro", con la partecipazione del Coro Capata direttori Marco Ramacciotti e Andrea Bertolucci in un repertorio sacro. Ma il clou rimane l’esibizione di Vovka Ashkenazi (foto), pianista di fama mondiale, figlio d’arte, con il fratello Dimitri anch’esso musicista, clarinettista.

Lo potremo ammirare ad Altopascio il 17 luglio. Nato a Mosca, cominciò lo studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida di Rögnvaldur Sigurjónsson a Reykjavík, dove la famiglia allora risiedeva. A sedici anni fu accettato al Royal Northern College of Music, dove seguì i corsi di Madame Sulamita Aronovsky. Occasionalmente ebbe la fortuna di beneficiare di lezioni private con Leon Fleisher, Peter Frankl e naturaImente, il proprio padre.

Ma. Ste.