Francigena Festival Il via stasera

Parte la fase capannorese della 12° edizione del Francigena International Arts Festival "La Chitarra Flamenca", ensemble di chitarre classiche dirette dal maestro Federico Pietroni. La manifestazione, i cui direttori artistici sono Marco Lardieri e Rosella Isola, presenta un cartellone di tutto rispetto e propone una serie di lezioni, le masterclass, che richiama studenti da tutto il mondo. L’appuntamento è per questa sera, a Tofori, nella Chiesa S. Maria Assunta, alle ore 21:15, con ingresso gratuito. Federico Pietroni, già diplomato in chitarra classica, consegue il titolo di 2° livello di "Chitarra Flamenca" con il massimo dei voti, lode e menzione speciale per l’originalità della ricerca presentata e la padronanza tecnica estilistica.