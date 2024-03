Francia, Usa e Germania in testa alla classifica

L’export lucchese ha confermato anche nel 2023 il forte legame commerciale con i tradizionali mercati di sbocco: i principali acquirenti sono risultati la Francia, gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito, la Spagna, la Polonia e la Svizzera, cui si sono aggiunte le Isole Cayman per le imbarcazioni. I paesi UE hanno ridotto sensibilmente gli acquisti di pasta da carta (-33,1%), metalli di base (-30,7%) e apparecchiature di cablaggio (-8,1%), per complessivi 300 milioni in meno. Anche la Francia, primo acquirente dalla provincia con 711 milioni di euro (13,7% dell’export provinciale), è scesa del -4,5% per una forte riduzione del valore degli acquisti di pasta da carta (62 milioni; -37,8%), mentre sono cresciuti gli articoli di carta e cartone (244 milioni; +2%) e le apparecchiature di cablaggio (+12,5%).

Diminuite le vendite verso gli Stati Uniti (-4,9%), scese a 532 milioni per il 10,2% del totale e in Germania (471 milioni; -11,2%) . Segno meno anche nell’export anche verso il Regno Unito (-10,7%), la Spagna (-16,1%), la Svizzera (-10,2%), il Belgio (-11,9%), i Paesi Bassi (-3,8%), il Messico per il forte calo delle macchine per impieghi speciali e l’Ungheria. In controtendenza, invece, sono aumentate le vendite verso le Isole Cayman, quinto paese di destinazione con 353 milioni di euro, la Polonia (+6,2%) dove sono salite molto le macchine per impieghi speciali, la Turchia che ha quasi triplicato gli acquisti di medicinali e preparati farmaceutici.