Francesca Andreini laureata in Scienze della Nutrizione

2Dopo la laurea in Scienze erboristiche, arriva per Francesca Andreini la brillante specializzazione in Scienze della Nutrizione all’Università di Pisa. Per lei i meritati complimenti del marito Gianluca Paoli, allenatore del Città di Capannori e dei parenti e amici tutti. E naturalmente tantissime congratulazioni a Francesca arrivano anche da parte della redazione di Lucca de La Nazione.