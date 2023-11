Maltempo e frane, esplosioni controllate per rimuovere la roccia precaria sulla via di Arni

Stazzema (Lucca), 13 novembre 2023 – Saranno delle esplosioni controllate a rimuovere la parte di roccia precaria, pari a circa 300 metri cubi, che potrebbe crollare da un momento all’altro sopra un tratto della provinciale di Arni (Sp 10) a Stazzema, in seguito ad una frana avvenuta il 25 ottobre.

Oggi è stata eseguita con successo una prima carica e ne serviranno altre due, che saranno fatte brillare nell'arco della settimana, per rimuovere tutta la parte di roccia rimasta agganciata al monte in maniera precaria. La frana aveva causato la chiusura al traffico della sp 10, arteria viaria di vitale importanza per la vallata stazzemese, e per il collegamento della frazione di Arni con la Versilia e il comune di Stazzema.

"Sappiamo che le ditte incaricate, così come i tecnici della Provincia di Lucca, stanno facendo il massimo per arrivare il prima possibile alla riapertura della strada provinciale - spiega il sindaco di Stazzema Maurizio Verona -. Il tempo non sta giocando a nostro favore, ma se in questa settimana riusciranno a mettere in atto tutte e tre le esplosioni quasi sicuramente la riapertura di questa via, che collega il territorio della Versilia con la Garfagnana, e soprattutto Arni con il resto del territorio di Stazzema, sarà sempre più vicina”.

"Si tratta di 15 fori di un diametro di 4 centimetri - spiegano dalla Provincia di Lucca -, tutti realizzati a mano con un fioretto da perforazioni e in quello che è sostanzialmente marmo. Ci vorranno circa altri due giorni perché siano pronti per la seconda esplosione. Si cerca di utilizzare esplosivo a bassa carica seguendo il taglio della roccia. Fatte le altre due cariche esplosive - dettagliano i tecnici della Provincia di Lucca - seguirà una ulteriore valutazione della scarpata soprastante la carreggiata. Poi sarà verificato che dopo la caduta della frana controllata la strada non abbia subito danni, al cordolo e alla pavimentazione”.