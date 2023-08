Frana in via Capo di Vico, Capannori: lavori finiti in anticipo

Opera attesa dai residenti da tempo che è terminata addirittura in anticipo. Era diventata una questione di sicurezza. Stiamo parlando dei lavori per la sistemazione della frana in via Capo di Vico a Sant’Andrea di Compito che ha visto un investimento comunale di 130mila euro. Il progetto di risistemazione del movimento franoso ha visto la messa in sicurezza di una porzione di terreno e del relativo muro di contenimento interessati dalla frana.

Per quanto riguarda la porzione di terreno è stata realizzata una riprofilazione del pendio mediante la costruzione di un terrazzamento effettuato a monte del muro franato. La superficie è stata trattata con geostuoie e successivamente inerbita. Per quanto riguarda la parte di muro di contenimento alla base della porzione di terreno, è stato edificato un muro di sostegno in cemento armato, rivestito esternamente da pietrame di medesime fattezze, pezzatura e colore di quello preesistente e adiacente. Al fine di evitare il ristagno di acqua sono state anche installate adeguate tubazioni passanti per consentire il corretto drenaggio.

"Siamo soddisfatti di aver concluso questo intervento con circa un mese di anticipo rispetto a quanto previsto e di aver quindi già riaperto da diversi giorni la viabilità - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo - . Un intervento che era molto atteso dai residenti con cui abbiamo messo definitivamente in sicurezza il versante interessato dal movimento franoso e restituito anche decoro in quest’area".

Ma. Ste.