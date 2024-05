Frana di Renaio presto i lavori

Verrà sistemata completamente la frana verificatasi negli anni passati, a causa del maltempo, lungo la strada comunale di Renaio, in località Le Rocchette. L’intervento viene finanziato nell’ambito del progetto complessivo "Tutela delle viabilità di accesso ai borghi montani" per un importo complessivo di oltre 400mila euro, presentato dall’Unione Comuni Media Valle del Serchio. Un progetto in cui è stato anche predisposto l’intervento, per il Comune di Barga, riguardante appunto la sistemazione del dissesto a valle della strada a Renaio. Nei giorni scorsi la giunta municipale ha approvato il progetto definitivo proposto dall’Unione che prevede anche una compartecipazione del Comune di Barga di 8mila euro. L’intervento complessivo riguardante Renaio costerà circa 74mila euro ed appena completato l’iter burocratico potranno essere affidati i lavori.

Luca Galeotti