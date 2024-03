Frana di Agliano, Giani conferma i fondi

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha visitato negli scorsi giorni Agliano, nel Comune di Minucciano, confermando uno stanziamento da 4 milioni di euro per la messa in sicurezza di un importante movimento franoso in atto che, oltre a minacciare direttamente diverse abitazioni, mette a rischio la strada di accesso al paese e rappresenta un potenziale pericolo anche per la sottostante Strada Provinciale 51.

Il presidente della Regione Giani ha effettuato il sopralluogo insieme al consigliere regionale Mario Puppa, sindaco di Minucciano Nicola Poli, al consigliere comunale Francesco Pierotti, dall’ingegnere Giambattista Bonaldi, dal geologo Mauro Allagosta. La messa in sicurezza del territorio intorno al paese di Agliano è tra gli aspetti qualificanti del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 del Comune di Minucciano, che ha previsto un totale di investimenti di poco più di 23 milioni di euro sull’intero e vasto territorio comunale.

Tra le opere più costose c’è appunto la messa in sicurezza del movimento franoso a valle e a monte dell’abitato di Agliano per oltre 4 milioni euro, la valorizzazione del lago di Gramolazzo e gli interventi in varie frazioni.

Dino Magistrelli