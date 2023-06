Frana Catagnana, assegnati i lavori di ripristino

Il comune di Barga ha affidato i lavori per intervenire sul consolidamento franoso del versante in località Catagnana a seguito del dissesto verificatosi dopo intense precipitazioni piovose del gennaio 2014. Un movimento che minaccia alcune abitazioni oltre che la strada sottostante. E’ stato lungo l’iter per trovare i finanziamenti, ma alla fine il comune di Barga è riuscito ad ottenere il contributo determinante dal Ministero degli Interni nell’ambito di un pacchetto di 400 milioni di finanziamenti per interventi per la messa in sicurezza del territorio.

Di questi solo cinque sono i contributi arrivati in Toscana tra cui i due del comune di Barga, uno per il movimento franoso di Valdivaiana per oltre 500 mila euro e l’altro per Catagnana. Il contributo concesso dal Ministero copre l’intero importo previsto dal progetto esecutivo per il primo lotto di 830 mila euro. Nel maggio scorso si è provveduto anche alla gara di appalto con i lavori che ora sono stati assegnati alla ditta Tiziano Pandolfo con sede a San Pietro in Campo, che ha dichiarato di eseguire il lavori per un importo di oltre 579 mila euro oltre iva. Una determina approvata nei giorni scorsi in giunta affida dunque i lavori per il primo stralcio del consolidamento del versante franoso alla Pandolfo.