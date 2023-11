Frana lungo la statale 12, riapertura parziale ai primi di dicembre

Borgo a Mozzano (Lucca), 23 novembre 2023 – In corso gli interventi di ripristino lungo la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” dopo la frana causata dal maltempo che ha reso necessaria la chiusura in entrambe le direzioni al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca.

Nei primi giorni è stata eseguita da Anas la rimozione del materiale franato, la ripulitura del versante e la rimozione delle alberature pericolanti. Attualmente sono in corso le attività per la stabilizzazione del pendio e la protezione della sede stradale. Nello specifico è in corso la posa in opera di una particolare copertura (geostuoia) che evita l’erosione e lo scivolamento del terreno, l’esecuzione delle chiodature per il consolidamento del versante e l’installazione di una rete paramassi.

Le operazioni sono necessarie a ripristinare la sicurezza della circolazione e proseguono senza sosta al fine di riaprire al traffico l’arteria nel più breve tempo possibile. Una prima riapertura a senso unico alternato è al momento prevista per i primi giorni di dicembre, compatibilmente con le condizioni meteo. L’intervento proseguirà poi con traffico aperto e sarà completato per fine dicembre.