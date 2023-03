"Fotovoltaico Isi Barga mai usato, che spreco"

"Dopo la demolizione del vecchio istituto magistrale, nell’anno 2016-2017 venne realizzato il nuovo edificio scolastico, più grande di quello precedente, caratterizzato da criteri antisismici e prevedendo l’impiego di materiali ad alta sostenibilità ambientale. L’edificio venne concepito per essere un immobile a basso consumo realizzato attraverso i più avanzati criteri di eco-sostenibilità, (questo si leggeva nei comunicati dell’epoca). Dotato di pannelli fotovoltaici sin dall’origine. Peccato che questo impianto non è mai entrato in funzione. Quali sono i motivi? Quanto ci è costato? Perché si continua a prelevare energia dal fornitore e non si utilizza quella prodotta? Se lo chiede per Progetto Comune Francesco Feniello che continua rivolgendosi al presidente della provincia Menesini: "Visti i tempi ed il rincaro dell’energia è giusto uno spreco simile?".