Fotovoltaico, Comune al Consiglio di Stato

Sulla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in località Forabosco, nei pressi del lago dell’ex Fornace e della collina, su un terreno acquisito da una ditta agricola, il Comune di Porcari fa ricorso al Consiglio di Stato. Il Municipio di piazza Orsi si rivolge all’organismo superiore in fatto di giurisdizione amministrativa, impegnando la decisione del Tar Toscana che nei giorni scorsi aveva sospeso il provvedimento di diniego nei confronti dell’azienda agricola che vorrebbe installare la struttura e che, in teoria, potrebbe anche cominciare subito i lavori. Il sindaco, Leonardo Fornaciari, commenta.

"Da qui al 10 luglio, data in cui il Tribunale Amministrativo ha fissato l’udienza di merito, potrebbe esserci lo star al cantiere. La possibilità di costruire subito per noi rappresenta un danno. Quindi chiederemo che la sospensiva del Tar sia modificata e che quindi si possa attendere il prossimo 10 luglio. Crediamo nelle nostre motivazioni. Pensiamo di avere ragione. Con l’obiettivo di tutelare il paesaggio. Bisogna andare al dibattimento prima di costruire. Abbiamo fatto gli atti che servivano e i nostri legali stanno lavorando. Avevo sempre detto che sarebbe stata una vicenda complicata – chiosa il primo cittadino, – ma ho anche sempre detto che faremo tutto il possibile per tutelare le bellezze del nostro paese. Lo ripeterò fino alla noia: ok alle energie rinnovabili, ben vengano, ma non ad ogni costo e in ogni luogo".

Una storia che è destinata ancora a produrre interpretazioni legislative. I residenti hanno protestato appena trapelata la notizia. L’impianto originariamente previsto era di 3,44 megawatt, 9 mila pannelli su circa 30 mila metri quadrati di superficie.

Massimo Stefanini