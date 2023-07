Fotografa il volontariato Concorso di “WeLovePh“

L’Associazione Fotografica WeLovePh di Lucca, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lucca, dell’associazione “L’Amore non conta i cromosomi” e della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche FIAF, organizza la seconda edizione del Concorso Fotografico Nazionale WeLovePh “Lucca città del volontariato”.

Il concorso è suddiviso in 3 sezioni. 1. Sezione tema libero file digitali bianco e nero eo colore (LB) - massimo 4 opere. 2. Tema obbligato WeLovePH “Il bene genera il bene” file digitali bianco e nero eo colori: - (VR) massimo 4 opere. “Riflessione sul rapporto tra la realtà sociale del volontariato, nella nostra quotidianità. La solidarietà nelle sue molteplici coniugazioni intercetta da sempre la nostra vita e la avvolge sempre più, prende dimora nel nostro cuore e lo nutre”.

3. Tema fisso “Pareidolia” file digitale bianco e nero eo colori - (ST) massimo 4 opere. “Tendenza istintiva, e automatica, a identificare strutture ordinate e familiari in immagini disordinate”.

Per iscriversi è necessario versare una quota di 20 eur (soci FIAF 17 euro; Under 21: 15 euro). La data di scadenza è fissata per il 28 agosto 2023. Per i vincitori sono a disposizione targhe, diplomi e buoni. Tutte le indicazioni sul sito dell’associazione WeLovePh all’indirizzo:

http:www.weloveph.comItemsit-ITPostStandard2-concorso-fotografico-we-love-ph-lucca.