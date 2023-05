Foto e video pedopornografici Arrestato un uomo di 57 anni

Aveva raccolto una quantità smisurata di immagini e video che ritreavano bambini minorenni, alcuni anche molto piccoli, senza vestiti, l’uomo di 57 anni, residente in Lucchesia, arrestato ieri mattina dalla polizia. Diecimila foto e 78 video realizzati con l’utilizzo, appunto, di minori, e conservati in decine di hard disk e pen drive, è stata la scoperta agghiacciante fatta dagli agenti della polizia e delle Comunicazioni di Lucca, coordinati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze. Il 57enne, incensurato e apparentemente insospettabile, è finito nel mirino del NCMEC (ovvero il National Center for Missing Exploited Children, un’organizzazione non governativa statunitense che si occupa di segnalare e monitorare problemi legati allo sfruttamento minorile).

La segnalazione è scattata in merito alla diffusione sulla rete internet di file dai contenuti pedopornografici attraverso un servizio online di conservazione di immagini che consente la ricerca nel web di immagini simili. La segnalazione è stata poi immediatamente trasmessa alle forze dell’ordine fiorentine. Da qui, l’attenta e scrupolosa analisi delle informazioni fornite ha permesso di identificare e quindi rintracciare l’utente lucchese, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria di Firenze ha emesso un provvedimento di perquisizione.

La complessa attività di ispezione dei numerosi supporti informatici nella disponibilità del cinquantasettenne ha fatto emergere subito inequivocabili e inquietanti contenuti di natura pedopornografica. Da un’analisi solo parziale sono emersi circa 10mila immagini e 78 video a carattere pedopornografico.

Un’ingente quantità del materiale rinvenuto, con la presenza anche di bambini infanti o in età prepuberale, in ragione della quale gli operatori della polizia postale di Lucca hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato dell’uomo, che su disposizione del pubblico ministero di turno d’urgenza, Salvatore Giannino, che ne ha chiesto la custodia cautelare in carcere, l’accusato è stato portato nella Casa Circondariale di Prato. L’udienza al tribunale di Lucca per la convalida dell’arresto è prevista per la giornata di oggi.