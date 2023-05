Foto e video di bambini Pedofilo ai domiciliari Convalidato l’arresto

È agli arresti domiciliari il 57enne trovato in possesso di una smisurata quantità di materiale pedopornografico. Il gip ha convalidato l’arresto scattato mercoledì mattina, da parte della polizia postale di Lucca coordinata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Firenze, dopo che il suo profilo era stato segnalato dal NCMEC (National Center for Missing Exploited Children, un’organizzazione non governativa statunitense che si occupa di monitorare e quindi segnalare appunto, situazioni di sfruttamento di minori). Il 57enne, residente in Lucchesia, aveva con sè, all’interno di decine di hard disk e pen drive, circa 10mila foto e un’ottantina di video che ritraevano bambini minori, alcuni anche molto piccoli, senza vestiti.

Una scoperta raccapricciante, di natura inequivocabile, in seguito alla quale erano sono scattate le manette ai polsi dell’uomo. Per lui, incensurato e apparentemente insospettabile, il pm titolare del fascicolo aveva chiesto la custiodia cautelare in carcere. Per questo era stato portato dietro le sbarre a Prato. Nella mattinata di giovedì, alla fine dell’udienza di convalida, il gip Alessandro Dal Torrione, gli ha concesso gli arresti domiciliari. L’uomo dovrà rispondere di accuse pesanti.