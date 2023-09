Forza Italia piange la morte di Anna Caselli “Attiva e concreta“

Forza Italia piange la morte di Anna Caselli. Ex insegnante in pensione residente a Ponte a Moriano Saltocchio, per molti anni è stata una stimata insegnante di inglese. Appassionata di politica, ha sempre militato nel partito azzurro, dando con entusiasmo il proprio contributo di idee. “La ricorderemo sempre per la sua concretezza - così il partito - , le idee e il sostegno. Alla famiglia le condoglianze“.