Forza Italia: ”Massimo sforzo per salvare Geal”

"Solidarietà ai dipendenti Geal, la società dell’acqua, che chiedono garanzie sul loro futuro e su quello del servizio idrico".

A manifestarla in una nota è il coordinamento comunale di Forza Italia, preoccupata per la scadenza della concessione idrica nel 2025. "Il nostro partito è impegnato da tempo a trovare una soluzione che ne possa salvagurdare l’indipendenza – si legge nel documento – concordiamo sulle richieste avanzate dagli impiegati Geal sul proseguimento con l’attuale gestore idrico oltre la scadenza della concessione, prevista per il 2025, e soprattutto ricordiamo che è stata Forza Italia per prima a trovare una soluzione all’interno nell’articolo 147 del Codice dell’ambiente per rinnovare il servizio a Geal: articolo in base al quale il servizio idrico integrato, di regola gestito a livello di ambito regionale, può continuare ad essere gestito dal Comune (e quindi affidato a società da questo controllata) qualora ricorrano tre requisiti tassativi(fonti poste in parchi o beni paesaggistici; gestione virtuosa della rete idrica; approvvigionamento da fonti qualitativamente pregiate). La contestuale sussistenza di questi requisiti sarebbe necessaria ma al tempo stesso sufficiente per continuare a tenere il servizio idrico lucchese fuori dall’organizzazione regionale".

Forza Italia assicura il massimo sforzo a difesa di una delle principali e storiche risorse del territorio.