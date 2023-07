Forza Italia, il bilancio dell’anno "Abbiamo rilanciato il brand Lucca"

Attenzione ai valori e ai simboli ma anche alle istanze dei cittadini, con la convinzione che sia stato fatto più in un anno di amministrazione Pardini che in dieci di quella Tambellini, ora serve innanzitutto dare un futuro all’ex Manifattura: è decisamente positivo il bilancio del primo anno di mandato della giunta di centrodestra secondo gli esponenti di Forza Italia che ieri hanno tenuto una conferenza stampa per un primo bilancio di un anno di governo. "Abbiamo fatto un percorso – ha ricordato il coordinatore comunale Matteo Scannerini che aveva al fianco il coordinatore comunale dei giovani Giovanni Sicca – ora dobbiamo mettere a terra la progettazione: siamo qui per realizzarla". A partire dal turismo, una delle deleghe dell’assessore di riferimento. "Abbiamo lavorato ad un piano che ha portato al superamento del concetto di bassa stagione turistica – ha spiegato l’assessore Remo Santini – realizzando eventi e manifestazioni che hanno rilanciato il Brand Lucca durante tutto l’anno. Sul fronte della mobilità si è lavorato al potenziamento e alla riqualificazione del trasporto pubblico urbano che vedrà più chilometri di corse pubbliche e una nuova linea in periferia. Abbiamo pensato anche alla rimodulazione degli accessi al centro storico e a un nuovo equilibrio tra parcheggi riservati ai residenti e non. Siamo stati determinanti nell’avviare lo studio sul ritorno ad un modello di Opera delle Mura, all’avvio di un approfondimento del dossier per candidare le mura a patrimonio mondiale UNESCO".

Presenti alla conferenza stampa anche il coordinatore regionale Marco Stella e l’onorevole Deborah Bergamini. "Ottimo lavoro di Forza Italia a Lucca – ha commentato Stella – che ora è sempre più meta turistica anche grazie all’impegno dell’assessore che sta lavorando per contemperare le esigenze dei residenti con quelle degli operatori commerciali. Le elezioni regionali del 2025? Le vinceremo sulla questione del sistema regionale sanitario". Proprio sulla questione sanità si è soffermato il capogruppo in Comune Alessandro Di Vito con al fianco l’altro consigliere Giovanni Ricci. "Abbiamo portato il nostro contributo sulla riorganizzazione del 118, della ex Guardia medica e sollecitando sulle gravi criticità del pronto soccorso di Lucca – ha spiegato Di Vito – ma fino ad oggi però non c’è stata nessuna risposta concreta da parte dell’azienda sanitaria. Ci sono criticità che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni: i gravi problemi di personale nelle strutture operative dell’ospedale e del territorio, le carenze organizzative, la mancanza di posti letto". Sulla questione sanitaria, l’onorevole Bergamini ha assicurato il sostegno del suo partito ma anche del governo nazionale: "Lucca veniva da anni di immobilismo e ha un potenziale da sfruttare, non è accettabile che però sconti simili problemi di carattere sanitario: ci batteremo al suo fianco. Il dopo Berlusconi? Abbiamo avviato un percorso politico che ci vedrà protagonisti anche per i prossimi 30 anni". In sala, anche i rappresentanti di Forza Italia nominati nelle partecipate, a partire da Carlo Capponi della Fondazione San Ponziano e da Massimo Pieri, membro del cda di Sistema Ambiente. "In pochi mesi – ha spiegato Pieri – abbiamo ottenuto risultati di rottura con il passato: dai nuovi mezzi al nuovo regolamento per le procedure semplificate per le progettazioni e esecuzioni, alla gestione dei crediti insoluti che ora passerà anche dal ricorso all’accertamento esecutivo che la precedente amministrazione non aveva attuato".

Fabrizio Vincenti