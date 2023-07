Forza Italia Giovani si rilancia in vista della Convention di Gaeta

Forza Italia Giovani Toscana, a seguito della recente conferma del suo coordinatore regionale e responsabile enti Matteo Scannerini (anche consigliere comunale a Capannori) ha presentato sabato al Bagno Marusca a Lido di Camaiore il suo nuovo direttivo regionale. Erano presenti il coordinatore nazionale Fig onorevole Stefano Benigni, il coordinatore e consigliere regionale Marco Stella e le tre deputate toscane Bergamini, Mazzetti e Tenerini. Non è voluta mancare il sottosegretario agli esteri Maria Tripodi. Nell’occasione, sono stati presentati i singoli coordinatori provinciali Fig e i responsabili di dipartimento, in vista anche della festa nazionale che si terrà a Gaeta dall’8 al 10 settembre, dal titolo “Azzurra Libertà”, curata da Simone Leoni. “Sono molto soddisfatto del sostegno ricevuto dal comitato toscano e dai rappresentanti parlamentari presenti - ha dichiarato Scannerini -. Abbiamo anche in programma una nuova iniziativa a fine autunno...".