Forza Italia a congresso. Eletto Lazzareschi

Daniele Lazzareschi è il nuovo segretario comunale di Forza Italia a Capannori. Questo il risultato emerso dal congresso locale degli iscritti, che si sono espressi durante l’assemblea tenuto a Lammari nei giorni scorsi. A presiedere il congresso è stato l’assessore del Comune di Lucca, Remo Santini, insieme al consigliere comunale Giovanni Ricci e alla responsabile della segreteria del partito, Carolina Faina, che si sono congratulati con tutti i nuovi eletti che da subito inizieranno a svolgere il proprio ruolo in seno al partito.

Daniele Lazzareschi è presente e attivo nel partito capannorese praticamente dalla sua fondazione e ha ricoperto negli anni diversi ruoli da presidente di circoscrizione a consigliere comunale e provinciale. "Continueremo a lavorare per una politica seria, volta a migliorare la qualità della vita dei capannoresi – ha dichiarato Daniele Lazzareschi dopo la nomina –. Sicurezza, sanità territoriale e gestione dei rifiuti rimangono i capisaldi della nostra azione amministrativa, fondamentali per la crescita e lo sviluppo territoriale. Questi, in sintesi, gli obiettivi che la segreteria si pone di portare avanti nei prossimi tre anni".

Come vice-segretario è stato indicato il capitano dei carabinieri, ora in congedo pensionistico, Pietro Ori. Il segretario comunale dei giovani sarà invece Gianfilippo Bianchi. Presente al congresso anche il capogruppo in consiglio comunale a Capannori, Matteo Scannerini, che si è congratulato con tutti gli eletti, e si è detto pronto a continuare a lavorare per portare in aula le diverse istanze e i suggerimenti che arriveranno dal nuovo gruppo.