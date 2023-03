Forza fisica e psicologica contro i pericoli e la paura

Un corso gratuito di autodifesa femminile che trasmetta alle sue partecipanti non solo la forza fisica, ma anche quella psicologica. Nel mese di marzo, il mese in cui viene celebrata la donna, la palestra Gimnasia Fitness Club di San Concordio ha realizzato, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Samurai Karate A.s.d., un corso di autodifesa destinato alle donne.

"Esci da sola in sicurezza" è un progetto che mira ad insegnare alle sue partecipanti come difendersi in caso di pericolo e come essere in grado di gestire tali spiacevoli situazioni, sentendosi sicure e non facendosi prendere dal panico e dalla paura. L’obiettivo del corso è infatti proprio quello di trasmettere alle partecipanti, oltre ai movimenti e alle tecniche fisiche con cui difendersi, i giusti criteri per riconoscere, gestire e, nello spiacevole caso, evitare una situazione di pericolo per poter salvaguardare la propria sicurezza.

Il corso è stato presentato – ed è iniziato – mercoledì sera, alla palestra Gimnasia, alla presenza di Giovanni Minniti, vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Fabio Barsanti, assessore allo Sport, e di Paolo Cervi, Piero Pozzolini e Amalia Petrovics, staff della palestra Gimnasia. "Abbiamo scelto di sviluppare questo corso proprio a marzo, nel mese della donna. Oltre ad avere la preparazione fisica, è importante che la donna sia preparata e si senta forte anche psicologicamente. In questo modo potrà gestire le situazioni di pericolo senza essere pervasa dalle emozioni e dalla paura. È importante che tutte le donne si sentano sicure nell’uscire, da sole e in compagnia" dice Cervi.

Il corso sottolinea l’importanza della prevenzione e del riconoscere il pericolo, per questo gli incontri non prevedono solo lezioni pratiche, ma anche sessioni teoriche con cui trasmettere alle partecipanti la giusta preparazione e sicurezza psicologica con cui poter sconfiggere la paura. Gli appuntamenti in programma sono dieci, il corso si tiene due volte a settimana – mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 21.30 – e terminerà il 31 marzo. Ad ora sono ancora disponibili numerosi posti, chiunque sia interessato può contattare la palestra per avere maggiori informazioni. "Noi, in quanto amministrazione, siamo vicini alle donne e teniamo alla loro sicurezza. Questo è un corso importante perché, oltre alla preparazione fisica, dona alle partecipanti la capacità di riconoscere il pericolo per poter reagire e difendersi anche nei casi più spiacevoli" aggiunge Minniti.

Giulia Alberigi