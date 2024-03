“Forza donne“ dagli “azzurri“. Dibattito alla Casa del Boia

“Forza Donne” è l’evento dedicato al rispetto della donna nel rapporto di coppia, da un’iniziativa della coordinatrice comunale di Azzurro Donna Lucca, Mihaela Acatrinei, che sarà anche la moderatrice del dibattito che si apre oggi alla Casa del Boia, a partire dalle 17.30.

In occasione della Festa della Donna, saranno invitati relatori appartenenti a diversi campi professionali, tra cui la criminologa Dott.ssa Maria Elena Mungo, la psicologa Dott.ssa Elisabetta Bresciani e il Sacerdote di Lucca, Padre Elio, i quali, da punti di vista diversi, tratteranno l’argomento in modo da stimolare una riflessione sociale e personale per aiutare le donne a comprendere subito e meglio i segnali di una relazione che non conosce amore. Tra gli ospiti anche la coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Dott.ssa Rita Pieri e la Vice Dott.ssa Marianna Baldi che ci parleranno della proposta di legge di Azzurro donna la app “Mai Sola”.

L’onorevole Deborah Bergamini recentemente nominata vice segretaria nazionale, interverrà su il “progetto opera classica Giovambattista Cutolo”, proposta di legge a firma Bergamini, Polidori e Dalla Chiesa nata da un idea durante l’ evento “Mai sole” svoltosi il 25 Novembre a Lucca, organizzato dal coordinamento provinciale di Forza Italia. Nel mese di maggio ci sarà un altro appuntamento nel quale saranno affrontate le tematiche femminili da aspetti più normativi. “Colgo l’occasione per ricordare la recente scomparsa della nostra concittadina Maria Batista Ferreira – così Irene Nardini, coordinatrice Provinciale Azzurro Donna Lucca –, che lascia una figlia 15 enne, dopo essere stata assassinata dal marito, solo perchè aveva trovato il coraggio di separarsi e chiedere il divorzio, alla famiglia le nostre più sentite condoglianze“.