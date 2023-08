Fortezza delle Verrucole “Sold out“ per i 40 Fingers

40 Fingers è il fenomenale quartetto italiano di chitarristi che si sta facendo apprezzare in tutto il mondo: oltre 90 milioni di views solo su YouTube e Facebook, per capirsi. Niente di strano che il loro concerto di domani sera nella Fortezza delle Verrucole di San Romano in Garfagnana, per il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle“, sia andato esaurito in prevendita. Inizio ore 20.30, ingresso dalle ore 19. All’interno della fortezza è disponibile il punto ristoro Taverna al ratto guerriero, con tanti prodotti tipici.

La formazione è composta da Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori, Enrico Maria Milanesi. Ognuno con una forte storia musicale e un background differente, i quattro musicisti assieme esplorano nel nome del fingerpicking nuovi universi sonori proponendo un vasto repertorio che parte dalla trascrizione per quattro chitarre di brani rock e pop per arrivare alle loro composizioni originali. La passione condivisa dai quattro per il mondo del cinema e delle serie tv e per le loro musiche ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione a “40 dita” dei due momenti principali di “Star Wars” e “L’ultimo dei Mohicani”, un sensazionale medley della Disney e il recentissimo medley da “Harry Potter”, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.

Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it. Info tel. 0583.641007 – 334.6167210 (nei giorni di spettacolo dalle ore 18.45) www.montalfonsoestate.it - www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.