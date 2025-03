Forteto, un incontro promosso dall’Aiga Lucca per approfondire lo sconcertante caso giudiziario

Il Forteto rappresenta un caso giudiziario e, ancor prima, un cortocircuito sociale che ha profondamente segnato la storia della nostra regione. Per anni, decine di minori sono stati affidati alla comunità fondata da Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi nel 1977 a Vicchio, nel Mugello. Qui subirono abusi e maltrattamenti per lunghissimi anni, nonostante una sentenza di condanna a carico dei fondatori del 1985. L’Aiga ha organizzato un incontro di approfondimento per venerdì 7 marzo all’auditorium dell’Agorà, a partire dalle ore 15, con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questa vicenda: Giuseppe Aversa, uno dei minori affidati al Forteto che nel 2012 sporse la prima denuncia e la dott.ssa Ornella Galeotti, pm del processo al Forteto. Coordinano l’avv. Edoardo Orlandi, criminologo e l’avv. Sara Bartoli, consigliera Aiga Lucca, che ha curato l’organizzazione.