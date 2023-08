Forte ondata di maltempo: alberi abbattuti dalla pioggia, fulmine incendia il tetto di una casa

Lucca, 28 agosto 2023 – Notte di super lavoro, quella appena trascorsa, per i vigili del comando di Lucca, che hanno svolto numerosi interventi per via del maltempo.

Ieri sera alle 22,30 sono intervenuti per spegnere un principio di incendio di un tetto di una casa, che era stata colpita da un fulmine. Il fatto è accaduto in via di Stabbiano a Lucca. Ancora, due quadri elettrici incendiati tra Barga e Camaiore.

E molti gli alberi lesionati o letteralmente abbattuti dall'acqua, caduta abbondantemente in poche ore. Per questi motivi, i vigili sono intervenuti con mezzi aerei nei comuni di Viareggio, Pescaglia e Pietrasanta.

Al momento, il comando ha ancora svariati interventi da fare, sempre legati alla caduta di alberi.