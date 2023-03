Foro Boario Nuovi impianto audio e luci

Terminati i primi interventi di miglioria e perfezionamento pianificati e messi in atto dall’amministrazione comunale al Foro Boario, spazio valorizzato e recentemente potenziato che può finalmente divenire un punto di riferimento stabile e continuativo per i giovani della città.

E’ stato infatti acquistato un nuovo impianto di audioluci completo, in grado di adattarsi alle varie tipologie di eventi ed iniziative organizzate da associazioni e da realtà giovanili. Dispone di caratteristiche sonore e di illuminazione di qualità e di adattabilità alle varie esigenze sia artistiche che tecniche e sarà quindi possibile sfruttarlo gratuitamente sia per i concerti che per l’organizzazione di eventuali conferenze. E’ stata inoltre aumentata la qualità della connessione internet all’interno della struttura.

Il tutto, come spiega l’assessore Cristina Consani, grazie ”a un residuo di risorse a disposizione per le politiche giovanili. Gli spazi per i giovani – prosegue Consani – sono una priorità assoluta di questa amministrazione. Siamo a conoscenza delle esigenze espresse dalle nuove generazioni, con cui manteniamo un costante confronto e contatto. La valorizzazione di strutture come il Foro Boario, luogo di ritrovo per numerose e variegate realtà, è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità giovanile, che rappresenta la nostra risorsa più preziosa“.